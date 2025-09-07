IL PIZZINO di Gerardo Casucci: I sani princìpi La rissa al termine della partita Under 14 e la motivazione della Lega

ANSA, 4 settembre 2025: "Squalifica per un anno al portiere del Volpiano Pianese, picchiato da un genitore di un ragazzino della squadra rivale, e per un giocatore del Carmagnola coinvolti nella rissa al termine della partita Under 14 del torneo di calcio Super Oscar. È la decisione del giudice sportivo Roberta Lapa della Lega Nazionale Dilettanti. La squalifica è stata decisa per 'la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport'".

La motivazione della Lega, per quanto nobile, più che inviarla all'ANSA avrebbe dovuto mandarla alla sua omologa dei professionisti.