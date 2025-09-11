A Firenze ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic, ma si infortuna Contini Frattura alla mano in allenamento per il terzo portiere del Napoli

Con il gruppo al completo a poche ore dal ritorno in campo dopo la sosta di settembre, Antonio Conte non ha certo tempo per avere dubbi. L'allenatore del Napoli ha lavorato - di fatto - senza 14 giocatori fino a oggi. E quindi, considerando il rientro di Anguissa, sarà soltanto uno il giorno di lavoro al completo. Domani l'allenatore parlerà in conferenza stampa a Castel Volturno, dove darà indicazioni sulle scelte di formazione, che comunque sembrano ormai scontate: al posto dell'infortunato Rrahmani toccherà al debuttante Beukema, ma importante sarà anche il ritorno di Buongiorno da titolare.

In infermeria si è aggiunto anche il terzo portiere Nikita Contini: per lui una frattura al terzo metacarpo della mano destra. Un problema che lo terrà fuori a lungo. Il Napoli dovrà convocare a turno uno degli estremi difensori della Primavera per completare la panchina. E a proposito di portieri, il vero ballottaggio aperto è tra i pali: Meret e Milinkovic-Savic si contendono un posto. Non si esclude di vedere il serbo titolare a Firenze, con Meret in campo a Manchester giovedì prossimo. Un'alternanza che, anche a parti invertite, potrebbe dare il via al famoso turnover in porta ipotizzato da Conte.