Hojlund: "Felice di essere a Napoli: Conte mi piace molto" Il nuovo acquisto schierato titolare a sorpresa e subito in gol al "Franchi"

È un’emozione unica giocare per questa squadra straordinaria, caratterizzata da tifosi fantastici, un allenatore eccezionale e compagni di livello. Conte è una figura molto esigente e schietta, ma è un mister che apprezzo tanto. Nonostante lavori con lui da appena tre giorni, le sensazioni sono decisamente positive. Essendo ancora giovane, ho molto da apprendere e da migliorare. Vedremo come si evolveranno le cose, ma sicuramente siamo partiti con il piede giusto. Queste le parole di Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, dopo aver siglato una rete nell’importante vittoria dei partenopei contro la Fiorentina, rilasciate ai microfoni di Dazn.

