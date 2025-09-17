A Manchester 2.700 tifosi azzurri per il ritorno in Champions del Napoli Tanti i voli in partenza da Capodichino: altri se ne aggiungeranno domani

Si torna in Champions League, e i tifosi napoletani non aspettavano altro che tornare a calcare i palcoscenici europei al fianco della loro squadra del cuore. Domani sera il Napoli campione d’Italia affronterà il Manchester City in trasferta, sfidandolo nella maestosa arena dell’Etihad Stadium. Si preannuncia un’onda azzurra travolgente, con ben 2.700 tifosi partenopei pronti a sostenere a gran voce la loro squadra. L’atmosfera sarà elettrica, indipendentemente dal risultato finale, anche se sarebbe un sogno tornare a Napoli con un risultato prestigioso, magari un pareggio frutto di una prestazione di spessore. La normativa britannica punisce duramente ogni forma di violenza dentro e fuori gli stadi e, proprio per questo, sono state predisposte linee guida precise. Il Napoli ha comunicato tutte le informazioni necessarie per evitare problemi. Del resto, nei precedenti duelli con il Manchester City – nel 2011 e nel 2017 – non si sono mai verificati incidenti tra le tifoserie, che non mostrano alcuna rivalità accesa.

Tuttavia, è sufficiente una scintilla per generare disordini, motivo per cui i controlli saranno frequenti e severi; non si esclude che qualcuno possa persino essere tenuto lontano dagli spalti. L’entusiasmo attorno al Napoli è alle stelle. La vittoria dello scudetto e il buon avvio in campionato hanno riacceso la passione dei tifosi. Quest’anno anche le sfide di Champions registreranno il tutto esaurito. Se 2.700 tifosi sono pronti a volare a Manchester, l’entusiasmo raggiungerà vette forse mai viste per le gare casalinghe contro Sporting Lisbona, Eintracht Francoforte, Qarabag e Chelsea. E qualora il Napoli dovesse proseguire il proprio cammino europeo, l’idea di riempire due stadi potrebbe divenire più che una provocazione.

