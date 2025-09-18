In campo oggi anche la Primavera del Napoli per il debutto in Youth League

La Primavera di Rocco sfida i pari età del Manchester City alle 15 (ora italiana)

in campo oggi anche la primavera del napoli per il debutto in youth league
Napoli.  

Prende il via la Youth League per i giovani della Primavera del Napoli. L'appuntamento è fissato per le ore 15 (ora italiana) presso l'Academy del City, dove i partenopei affronteranno i pari età di casa. Sarà un'opportunità importante per valutare le potenzialità di un gruppo allenato da Rocco, che sta faticando a ingranare nel Campionato Primavera 1. Il percorso degli azzurrini, infatti, non è stato dei più semplici.

Nell'ultima partita di campionato, disputata lo scorso 13 settembre, la squadra ha subito una sconfitta per 2-1 sul campo del Bologna U20, complice un avvio timido e alcune disattenzioni difensive che si sono rivelate fatali. Purtroppo, non si tratta di un episodio isolato: a fine agosto era già arrivata una battuta d’arresto contro il Verona U20, seguita da una pesante sconfitta contro il Torino U20. L’unico momento di gioia recente risale a metà agosto, quando il Napoli è riuscito a imporsi di misura contro il Cagliari. Tuttavia, quella vittoria non è stata sufficiente per ribaltare una tendenza tutt'altro che positiva.
 

Ultime Notizie