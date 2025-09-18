In campo oggi anche la Primavera del Napoli per il debutto in Youth League La Primavera di Rocco sfida i pari età del Manchester City alle 15 (ora italiana)

Prende il via la Youth League per i giovani della Primavera del Napoli. L'appuntamento è fissato per le ore 15 (ora italiana) presso l'Academy del City, dove i partenopei affronteranno i pari età di casa. Sarà un'opportunità importante per valutare le potenzialità di un gruppo allenato da Rocco, che sta faticando a ingranare nel Campionato Primavera 1. Il percorso degli azzurrini, infatti, non è stato dei più semplici.

Nell'ultima partita di campionato, disputata lo scorso 13 settembre, la squadra ha subito una sconfitta per 2-1 sul campo del Bologna U20, complice un avvio timido e alcune disattenzioni difensive che si sono rivelate fatali. Purtroppo, non si tratta di un episodio isolato: a fine agosto era già arrivata una battuta d’arresto contro il Verona U20, seguita da una pesante sconfitta contro il Torino U20. L’unico momento di gioia recente risale a metà agosto, quando il Napoli è riuscito a imporsi di misura contro il Cagliari. Tuttavia, quella vittoria non è stata sufficiente per ribaltare una tendenza tutt'altro che positiva.

