Napoli in partenza per l'Arabia: De Laurentiis guida la delegazione azzurra Comincia l'avventura del Napoli in Supercoppa: giovedì la semifinale col Milan

A Riad, il club sarà al completo per offrire il massimo supporto: a bordo del volo ci sarà l'intera dirigenza del Napoli, con in testa il presidente Aurelio De Laurentiis, affiancato dal vicepresidente Edoardo, dall’amministratore delegato Chiavelli e dal direttore generale per l’area business Bianchini. Il programma in terra saudita entrerà nel vivo mercoledì.

Alle 12:30 locali (10:30 italiane) Conte guiderà l’allenamento presso l’Al Riyadh Club. Nel pomeriggio, alle 16 locali (14 in Italia), si terrà la conferenza stampa all’interno dell'Al-Awwal Park Stadium, una struttura da 26.000 posti inaugurata nel 2015 e sede del club Al Nassr, in cui milita Cristiano Ronaldo. Qui, il Napoli avrà l'opportunità di cercare riscatto e continuità.

