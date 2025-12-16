Napoli, la Supercoppa può valere 11 milioni di euro Ricco il montepremi: gli azzurri sperano di arrivare almeno alla finale. Giovedì sfida al Milan

La Supercoppa Italiana rappresenta molto più di un semplice trofeo. Ha un valore economico significativo e costituisce una vetrina di prestigio per il marchio, un aspetto su cui Aurelio De Laurentiis pone particolare attenzione. Il presidente accompagnerà personalmente la squadra nella trasferta a Riad. Passando ai dettagli, il premio in palio è decisamente sostanzioso. Ogni semifinalista eliminata riceverà 2,4 milioni di euro, mentre alla finalista sconfitta andranno 6,7 milioni.

La società vincitrice della competizione potrà invece contare su un assegno di 9,5 milioni di euro, con un potenziale incremento fino a 11 milioni. Nel corso del soggiorno in Arabia Saudita, che potrebbe estendersi fino a lunedì prossimo, il Napoli approfitterà dell’occasione per organizzare la tradizionale cena natalizia della squadra, rinnovando così un momento di celebrazione e condivisione in vista delle festività.

