Clamorosa protesta del fratello di Mainoo contro lo United: "Liberatelo"

Il giovane centrocampista gioca pochissimo e piace al Napoli per gennaio

clamorosa protesta del fratello di mainoo contro lo united liberatelo
Napoli.  

Kobbie Mainoo, individuato dal Napoli come possibile rinforzo per il centrocampo in vista del mercato di gennaio, ha disputato mezz'ora nel rocambolesco pareggio per 4-4 del Manchester United contro il Bournemouth. A causa del poco spazio trovato in questa stagione, il giovane centrocampista inglese avrebbe manifestato il desiderio di lasciare i Red Devils a gennaio, con l'obiettivo di trovare maggiore continuità altrove.

Questa situazione apre così uno scenario favorevole per il club di De Laurentiis. Ad alimentare le voci di cessione è stato anche un gesto significativo da parte del fratello Jordan. Prima della partita contro il Bournemouth, questi si è presentato indossando una maglietta nera con la scritta "Liberate Kobbie Mainoo", un chiaro messaggio sulla volontà di vedere il giocatore in una nuova squadra.
 

foto da Instagram

Ultime Notizie