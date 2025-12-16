Clamorosa protesta del fratello di Mainoo contro lo United: "Liberatelo"

Kobbie Mainoo, individuato dal Napoli come possibile rinforzo per il centrocampo in vista del mercato di gennaio, ha disputato mezz'ora nel rocambolesco pareggio per 4-4 del Manchester United contro il Bournemouth. A causa del poco spazio trovato in questa stagione, il giovane centrocampista inglese avrebbe manifestato il desiderio di lasciare i Red Devils a gennaio, con l'obiettivo di trovare maggiore continuità altrove.
Questa situazione apre così uno scenario favorevole per il club di De Laurentiis. Ad alimentare le voci di cessione è stato anche un gesto significativo da parte del fratello Jordan. Prima della partita contro il Bournemouth, questi si è presentato indossando una maglietta nera con la scritta "Liberate Kobbie Mainoo", un chiaro messaggio sulla volontà di vedere il giocatore in una nuova squadra.
