Supercoppa, un trofeo che può ridare entusiasmo a un Napoli stanco Gli azzurri proveranno a vincerla per la terza volta, dopo i successi nel 1991 e nel 2014

È il presidente De Laurentiis a guidare la delegazione azzurra in partenza per Ryad: oggi il Napoli vola in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana, dove spera di rimanere fino a lunedì, giorno della finale. Prima, però, bisognerà battere il Milan nella semifinale di giovedì alle 20, e aspettare la vincente tra Bologna e Inter, che giocheranno venerdì. Il patron azzurro, che ha voluto tutta la dirigenza al gran completo, sarà al fianco della squadra per tutto il periodo. Montepremi di 11 milioni per chi vince il trofeo, che il Napoli ha già conquistato due volte, nel 1991 e nel 2014.

Altre tre, invece, le finali perse, contro Inter e Juventus. L'obiettivo è dimenticare le delusioni in Champions e campionato e tuffarsi in una competizione che può arricchire la bacheca e riportare entusiasmo. Per Conte sarebbe la terza Supercoppa italiana in carriera. Se gli azzurri batteranno il Milan, faranno la consueta cena di Natale in Arabia, ecco perché De Laurentiis ha voluto la delegazione al gran completo. Tra i convocati c'è anche Romelu Lukaku, ormai pronto al rientro e che potrebbe giocare qualche minuto già giovedì. Recuperati anche Lobotka e Gutierrez.