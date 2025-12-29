Al termine della sfida tra Cremonese e Napoli, i direttori sportivi Simone Giacchetta e Giovanni Manna hanno discusso riguardo al possibile trasferimento di Luca Marianucci alla Cremonese con un prestito semestrale. La trattativa sembra promettente, e il club lombardo sta accelerando per finalizzare l'accordo.
Possibile il prestito di Marianucci alla Cremonese
Il club grigiorosso ha chiesto il difensore per la sessione di gennaio
Napoli.
