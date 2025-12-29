La Lazio protesta contro gli arbitri in vista della sfida col Napoli Lotito alza la voce dopo i presunti "torti" ricevuti. Inviata una "pec" alla Lega di Serie A

La Lazio ha inoltrato una PEC alla Lega Serie A con oggetto "Formale richiesta di intervento immediato", sollevando il caso riguardante il gol controverso assegnato all'Udinese. L'Adnkronos ha riportato stralci della lettera firmata dal presidente Claudio Lotito, in cui si esprime il malcontento del club per la presunta disparità di trattamento ricevuta dagli arbitri. L'episodio incriminato si riferisce al contestatissimo gol di Davis, convalidato negli ultimi minuti della partita contro l'Udinese, nonostante un evidente tocco di braccio nell'azione che ha portato al definitivo 1-1.

La società biancoceleste, secondo quanto reso noto, ha richiesto formalmente al presidente Enzo Simonelli e ai consiglieri federali di intervenire tempestivamente. Nella comunicazione si sottolinea "il ripetersi di errori arbitrali e un'applicazione disomogenea del VAR a danno della S.S. Lazio", chiedendo provvedimenti concreti per salvaguardare "la regolarità del Campionato e la credibilità del sistema", questioni che, come indicato, potrebbero avere importanti implicazioni economiche.

