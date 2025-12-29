Prolungata l'esposizione della Supercoppa nello store di piazza San Domenico Arriva l'annuncio del club in vista dei giorni di Capodanno

Dopo le tante richieste, e considerando l’incredibile partecipazione, la Supercoppa sarà esposta presso l’Official SSC Napoli Store San Domenico fino al 6 gennaio compreso, prolungando di due giorni il periodo inizialmente stabilito. L’annuncio è stato dato direttamente dalla SSC Napoli attraverso il sito ufficiale.

"La visita alla Supercoppa sarà possibile tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00*. Il punto vendita osserverà i consueti orari di apertura. Un’occasione speciale per permettere a tifosi e appassionati di vivere da vicino un momento storico di SSC Napoli, nel cuore della città. Vi aspettiamo.

*Nei giorni 31 dicembre e 1° gennaio, in considerazione della chiusura del punto vendita alle ore 18:00, l’accesso alla Supercoppa sarà consentito fino alle 17:00".