Incredibile Open Var. Rigore Vergara "Chiaro errore" e su Vitinha "Rigore netto" Dino Tommasi: "Non c'è assolutamente fallo sul napoletano" mentre su Vitingha "Chiaro sgambetto"

Le immagini del rigore assegnato al Napoli contro il Genoa per il contatto tra Cornet e Vergara continuano a far discutere. Secondo Dino Tommasi, componente della Commissione Arbitri Nazionale, intervenuto a Open Var su Dazn, si sarebbe trattato di “un’azione di normale dinamica calcistica”, definendo il rigore assegnato da Davide Massa dopo on-field review come un errore valutativo incredibile.

“Richiamare l’arbitro non è stato corretto, perché l’on field review viene chiamata in caso di errori gravi. Qui c’è un movimento del tutto accidentale, non c’è assolutamente fallo”, ha spiegato Tommasi.

Secondo il componente della Commissione Arbitri, in sala VAR Di Bello e Fabbri si sarebbero fatti “attirare” dal contatto tra il piede di Cornet e il collo del piede di Vergara, trasformando un episodio di normale presa di posizione in un calcio di rigore decisivo. Il gol di Hojlund dal dischetto ha così consegnato la vittoria al Napoli per 3-2.

Allo stesso tempo, Tommasi ha incredibilmente confermato la correttezza del rigore assegnato al Genoa per fallo di Meret su Vitinha: “Si tratta di un chiaro sgambetto, non c’è dubbio. Calcio di rigore correttissimo, ottima la chiamata di Di Bello e Fabbri. Massa è bravo a recepirla”.