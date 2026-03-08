La Ssc Napoli lancia Aura: linea di creazioni artigianali Collaborazione tra il club e gli artigiani per oggetti fortemente identitari

Una collezione che unisce identità, tradizione artigianale e appartenenza alla città. La SSC Napoli ha lanciato AURA, la nuova linea azzurra che nasce dall’incontro tra il mondo del club partenopeo e l’eccellenza dell’artigianato locale.

Il progetto prende forma idealmente all’interno di un laboratorio, dove il fuoco plasma il metallo e il gesto dell’artigiano trasforma la materia in oggetti simbolici. È proprio da questa dimensione fatta di manualità, ricerca e cura del dettaglio che nasce la collezione, pensata per raccontare Napoli attraverso la sostanza prima ancora che attraverso l’estetica.

AURA è una linea costruita su valori profondamente legati al territorio: lavoro manuale, tradizione e senso di appartenenza. Ogni creazione è pensata per chi vive e porta con sé il legame con Napoli, trasformando un oggetto in un segno identitario da indossare e condividere in ogni contesto.

La collezione è stata realizzata in collaborazione con Umuna, realtà nata a Napoli dall’iniziativa di cinque donne unite da un legame familiare e da una visione creativa comune. Nei loro laboratori in Campania ogni pezzo viene realizzato interamente a mano, attraverso un processo che unisce ricerca contemporanea e lavorazione artigianale, dando vita a creazioni uniche.

Per il lancio della linea sono state scelte immagini fortemente simboliche, ambientate nello storico Antico Borgo Orefici, uno dei luoghi più rappresentativi della tradizione orafa partenopea. Qui opera il Consorzio che tutela e promuove l’antica arte dell’oreficeria napoletana, sostenendo imprese e maestri artigiani che continuano a tramandare saperi e tecniche nel cuore della città.

Fulcro di questo sistema è anche la Scuola Orafa La Bulla, istituzione dedicata alla formazione professionale che valorizza il talento e contribuisce alla crescita delle nuove generazioni di orafi, mantenendo viva una tradizione secolare.

AURA nasce inoltre da uno sguardo femminile: donne che progettano, modellano e trasformano la materia in simboli da indossare sulla pelle. Un dialogo tra creatività, artigianato e identità territoriale che rafforza il legame tra il club e la città che rappresenta nel mondo.

La nuova linea è disponibile da oggi sull’Official Online Store e negli store fisici della SSC Napoli. Una collezione che non è solo merchandising, ma un racconto di Napoli fatto di mani, fuoco, metallo e passione azzurra.