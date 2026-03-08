Conte concede tre giorni di riposo: Lobotke e McTominay tornano col Lecce? E per la gara contro il Milan potrebbe rientrare anche Di Lorenzo

Si godono il riposo i calciatori del Napoli. Inedito regalo di Conte con tre giorni concessi dopo la vittoria sul Torino di venerdì sera al Maradona. Il mister ha concesso il weekend ai suoi, più la giornata di lunedì e dunque la squadra si riunirà martedì a Castel Volturno per preparare la gara casalinga di sabato contro il Lecce. Una gara da vincere per mantersi agevolmente in zona Champions, anche in considerazione degli incroci che la Serie A riserverà: la Roma giocherà a Como, peraltro dopo il derby italiano di Europa League col Bologna e la Juventus sarà impegnata nella non agevole trasferta di Udine. Una buona occasione per gli azzurri dunque.

E Conte spera di coglierla questa occasione con due tasselli in più. McTominay, come dichiarato anche in conferenza stampa dal mister, sta aumentando i carichi e potrebbe ritornare tra i convocati, pure Lobotka dovrebbe aver smaltito il fastidio muscolare che l'aveva tenuto fermo contro il Torino. Potrebbe tornare dopo la sosta invece, e dunque per la gara contro il Milan di Pasquaetta, Giovanni Di Lorenzo, compiendo un autentico prodigio. Da valutare invece Vergara, in attesa della diagnosi che dovrebbe arrivare domani per quella che apparirebbe come fascite plantare, un problema non grave, ma fastidioso.

