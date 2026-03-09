Contro il Lecce tornano i "fab four"? Per la prima volta da ottobre 2025 potrebbero essere disponibili tutti insieme

Forse è il caso di dirlo sotto voce, ma quella contro il Lecce potrebbe essere la prima partita dopo tanto tempo in cui Conte non dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni.

Sì perché anche contro il Torino il mister salentino si è dovuto inventare il centrocampo, schierando Gilmour dall'inizio e facendogli giocare 90 minuti, cosa che non avveniva dallo scorso ottobre, e ritrovando nel secondo tempo anche Zambo Anguissa, così come De Bruyne.

Contro il Lecce invece dovrebbe tornare anche Lobotka, fermato da un fastidio muscolare a ridosso della gara contro i granata e tenuto a riposa, ma che sabato potrebbe ritrovare il suo posto in mediana.

Verosimile poi la convocazione di Scott McTominay, cinque gare dopo quel Genoa – Napoli che l'ha visto costretto a uscire dopo il primo tempo per l'acutizzarsi di un'infiammazione al tendine del gluteo. Ora lo scozzese è pronto a tornare in gruppo.

Di fatto, con Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne di nuovo disponibili tornano al completo i “fab four”, quel modello che Conte aveva posto a cardine della squadra ad inizio stagione.