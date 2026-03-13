Lecce: tanti dubbi per Di Francesco in vista del Napoli Indisponibili Camarda, Gaspar e Berisha: rientra Gandelman

Tanti dubbi per Eusebio Di Francesco alla vigilia della gara contro il Napoli.

Il tecnico giallorosso deve ancora sciogliere alcuni nodi legati alle condizioni di diversi elementi. Restano indisponibili Camarda e Gaspar, mentre Berisha tornerà soltanto dopo la sosta per le nazionali. In attacco si rinnova il consueto ballottaggio tra Cheddira e Stulic, con Sottil – alle prese con una lombalgia in settimana – e Banda pronti a giocarsi una maglia dal primo minuto, con possibile staffetta a gara in corso.

A centrocampo potrebbe tornare l’assetto più collaudato, con Ramadani e Coulibaly a garantire equilibrio e il rientro di Gandelman in cabina di regia dopo il recupero dalla tendinopatia al ginocchio. L’israeliano, già utilizzato per uno spezzone nell’ultimo turno, insidia il posto di Ngom, positivo nelle recenti apparizioni. Non è escluso, tuttavia, che Di Francesco opti per soluzioni più dinamiche per contenere la spinta del Napoli.

L’attenzione resta alta anche sul reparto difensivo: da valutare le condizioni di Gallo, alle prese con un affaticamento muscolare. In caso di forfait del terzino, è pronta la soluzione Ndaba.