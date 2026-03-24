Napoli, Lukaku lascia il ritiro della nazionale belga Ritorno a Castel Volturno per il centravanti

I cancelli dell'SSC Napoli Training Center tornano ad aprirsi, ma il panorama all'interno del quartier generale azzurro è decisamente insolito. Con la sosta del campionato, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti, lavorando però in un clima di attesa e a ranghi vistosamente ridotti. Eppure, la notizia del giorno non riguarda chi è partito, ma chi ha scelto di restare.

Il "caso" Lukaku: niente Belgio, testa solo al Napoli

A sorpresa, Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il centravanti azzurro ha deciso di rinunciare alla chiamata dei "Diavoli Rossi" per fare rientro immediato a Napoli. L'obiettivo è chiaro: sfruttare queste due settimane per ottimizzare la propria condizione fisica e integrarsi ancora di più nei meccanismi tattici di Antonio Conte. Una scelta di campo che testimonia la centralità del progetto Napoli nelle priorità di Big Rom.

Gli altri "azzurri" in giro per il mondo: 12 nazionali assenti

Nonostante il ritorno di Lukaku, la "fuga" dei talenti resta massiccia. Sono infatti dodici i calciatori volati in ogni angolo del globo per rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali.

La delegazione più nutrita è quella italiana, con Meret, Buongiorno, Politano e Spinazzola alla corte di Spalletti. Guardando oltre i confini, riflettori puntati sulla stella belga Kevin De Bruyne e sul dinamico duo scozzese McTominay-Gilmour. All’appello mancano anche pilastri come Stanislav Lobotka, il talento di Elmas e la forza fisica di Rasmus Hojlund, oltre a Milinkovic-Savic e all'uruguaiano Mathias Olivera.

Stellini guida i "superstiti", attesa per Conte

In questa mini-rivoluzione forzata, il timone del campo passa nelle mani di Cristian Stellini. Sarà il vice di Conte – il cui rientro è previsto per l'inizio della prossima settimana – a guidare il gruppo dei superstiti, ora rimpinguato dalla presenza di Lukaku, per tutto il resto della settimana. Un lavoro prettamente atletico e di mantenimento, in attesa che la sosta si esaurisca.

L'appuntamento per ritrovare il Napoli al completo è fissato a lunedì prossimo: solo allora, con il ritorno del Mister e di tutti i titolarissimi, inizierà la vera marcia d'avvicinamento al campionato...e a chissà cos'altro.