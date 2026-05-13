IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Ignominiosa storia Dopo la sconfitta contro il Bologna era lecito attendersi almeno le scuse, invece...

Un allenatore che presume di essere infallibile e che attribuisce alla malasorte tutte le difficoltà della sua squadra, quando non a terzi incomodi (arbitri, avversari o, addirittura, i propri tifosi), dopo una sconfitta in casa contro una squadra come il Bologna che non aveva niente da chiedere a questo campionato, avrebbe dovuto avere la dignità di dimettersi. In alternativa avrebbe dovuto farlo per lui il presidente della squadra da cui percepisce un lauto stipendio. Ma - come largamente atteso - non è accaduto nulla, neanche le scuse da parte di almeno uno dei due protagonisti di questa ignominiosa storia.