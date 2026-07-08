IL PIZZINO di Gerardo Casucci: 47 morto che parla Sui calciatori in rosa, il presidente ha citato un numero talmente esorbitante da non sembrare vero

Siamo arrivati al dunque. Aurelio De Laurentiis, parlando alla presentazione della maglia del centenario, ha divagato anche su calciomercato e prossimo allenatore. Due cose delle sue schiette dichiarazioni mi hanno colpito: il numero di calciatori azzurri attualmente sotto contratto e assolutamente da sfoltire, e la certezza assoluta che Massimiliano Allegri farà bene, solo in virtù di quanto già fatto in passato, e in quanto (presunto) fervente aziendalista. Sui calciatori in rosa, il presidente ne ha citato un numero talmente esorbitante da non sembrare neanche vero: 47 di cui più della metà da tagliare.