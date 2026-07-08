Siamo arrivati al dunque. Aurelio De Laurentiis, parlando alla presentazione della maglia del centenario, ha divagato anche su calciomercato e prossimo allenatore. Due cose delle sue schiette dichiarazioni mi hanno colpito: il numero di calciatori azzurri attualmente sotto contratto e assolutamente da sfoltire, e la certezza assoluta che Massimiliano Allegri farà bene, solo in virtù di quanto già fatto in passato, e in quanto (presunto) fervente aziendalista. Sui calciatori in rosa, il presidente ne ha citato un numero talmente esorbitante da non sembrare neanche vero: 47 di cui più della metà da tagliare.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: 47 morto che parla
Sui calciatori in rosa, il presidente ha citato un numero talmente esorbitante da non sembrare vero
Napoli.