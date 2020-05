Conte: "Non è tempo di movida. Ora sierologici per tutti" Fase 2: "Consapevoli ci sia rischio aumento contagi. Lockdown? Abbiamo avuto ragione a chiudere"

Il premier Conte è intervenuto alla Camera per relazionare il Parlamento sulla Fase due: “Non è tempo di party, movide, assembramenti – ha dichiarato – e in questa fase più che mai resta fondamentale il rispetto delle distanze di sicurezza e, se necessario, l'uso di mascherine. Il rischio di un aumento della curva del contagio è calcolato, altrimenti non saremmo mai stati in condizione di ripartire senza vaccino”.

Il premier ha poi rivendicato i risultati avuti in fase 1: “Non tutti avrebbero assunto decisioni così sofferte, ma dopo tre mesi possiamo affermare che chiudere tutto è stata la scelta giusta”. Dal 25 maggio poi ci potranno essere test sierologici volontari a campione, ma la base della fase 2 sarà l'App di tracciamento, “Immuni”. “Nei prossimi giorni partirà la sperimentazione su questa nuova applicazione, dati verranno usati solo per la tracciabilità del virus”. E sui tamponi: “Siamo al primo posto per numero di tamponi per abitanti”.

Sull'economia: "Serve un'azione costante, col decreto Rilancio però abbiamo messo le basi per la ripresa".