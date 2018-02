Manca l'acqua: domani chiuse le scuole La disposizione adottata dal comune di Nocera Inferiore

Chiuse domani 8 febbraio le scuole del Plesso Regina Mundi e Madre Teresa di Calcutta località Vescovado, del Plesso di Via Gramsci e la Scuola Paritaria Mazz e Panelle di Capocasale. Il provvedimento è stato adottato dal comune di Nocera Inferiore per mancanza d’acqua per la sola giornata di domani. Lo ha comunicato l'ente in una nota.

“Con ordinanza prot. n. 7294 del 7 febbraio 2018, il Sindaco Torquato ha disposto la chiusura di alcune scuole a causa della sospensione dell’erogazione idrica a seguito di lavori programmati da parte della Gori. La sospensione è prevista dalle ore 8 alle ore 24 della giornata di domani 8 febbraio e riguarderà la zona di Capocasale e del Vescovado. Pertanto i plessi scolastici che dovranno restare chiusi sono il Regina Mundi e Madre Teresa di Calcutta siti in località Vescovado, il plesso di Via Gramsci e la Scuola Paritaria Mazz e Panelle di Capocasale.

Il provvedimento si è reso necessario per evitare che le relative attività dei plessi scolastici interessati dalla sospensione idrica si svolgessero in precarie condizioni igienico – sanitarie”.

S.B.