Viabilità provinciale, dopo il bando interviene Rubano Impegno mantenuto da parte della Regione Campania

Il Vice Presidente della Provincia di Benevento Francesco Maria Rubano ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito all'avvenuta pubblicazione del Bando da parte della Regione che mobilita risorse straordinarie per interventi sulla viabilità provinciale.

"Prendo atto con viva soddisfazione del fatto che la Giunta Regionale della Campania ha tenuto fede ad un impegno che era stato pubblicamente assunto. Lo scorso mese di ottobre, infatti, partecipando presso la Regione ad un incontro che avevo io stesso richiesto al Governatore De Luca, su sollecitazione del Presidente della Comunità Montana, Zaccaria Spina e di alcuni sindaci del comprensorio, avevamo tutti ottenuto riscontro positivo sull’impegno da assumere per la condizione di straordinaria criticità attraversata dalle arterie nel comprensorio montano del Fortore. Il delegato del Presidente a tale problematica, Franco Alfieri, aveva rassicurato gli attori istituzionali presenti al tavolo politico che il problema denunciato era oggetto non solo di attenzione, ma anche di iniziative concrete da parte della Giunta regionale. Alfieri specificò che sarebbero state mobilitate risorse finanziarie per consentire di affrontare in maniera adeguata le formidabili criticità denunciate. Primo traguardo raggiunto.

Oggi occorre riconoscere che quell'impegno è stato manutenuto e che la Regione intende fare tutto il possibile per rispondere alle necessità dei territori.

Per quanto ci riguarda la Provincia di Benevento, nel rispetto ed in esecuzione alle direttive già impartite dal Presidente Claudio Ricci, il quale sul tema Fortore e’ in prima linea ad affrontare quotidianamente iniziative concrete da destinare a quell’area , terrà fede ai propri impegni per dare risposte ai problemi segnalati.

Gli Uffici sono già stati mobilitati per le numerose emergenze che si registrano sui 1.300 chilometri di strade che necessitano interventi urgenti ed improcastinabili di natura strutturale.

Su questo bando dedicato alla viabilità , infatti, il Presidente Ricci , ha rassicurato che saranno candidati anche altre progettualità riguardanti arterie ammalorate di competenza della Provincia che insistono su altri territori del Sannio. Ringrazio il Presidente della Regione Vincenzo De Luca , Franco Alfieri , l’Amministrazione e la struttura tecnica dell’Ente provincia per l’impegno che si sta profondendo sull’emergenza viabilità.”

Redazione Bn