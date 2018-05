Un memorial in ricordo di Maria Rosaria Santese La giovane pese la vita in un drammatico incidente stradale

Questa sera ore alle 19 in piazza Madonnina ci sarà un corteo per ricordare Mariarosaria Santese, a un anno dalla sua tragica scomparsa. E' stato organizzato dalla PB 63 in occasione delle finali Nazionali under 18 Basket che si terranno a Battipaglia.

La 20enne battipagliese un anno fa ha perso la vita in un drammatico incidente stradale, verificatosi in via Cupe Filette. La giovanissima era in sella ad una vespa 50 quando è finita contro ad un’auto proveniente dalla strada provinciale e guidata da una 46enne a bordo di una Tiguan Volkswagen.

La ragazza, grande sportiva e brillante arbistro di pallacanestro, era la figlia del noto imprenditore battipagliese Renato Santese. Un lutto che ha coinvolto l'intera comunità che si è stretta intorno al dolore della famiglia, distrutta da questa tragedia che ha riacceso le polemiche sulla sicurezza di quelle arterie interpoderali.

Via Cupa Filette è una stradina molto stretta, fino a qualche anno fa percorribile sono in un senso di marcia. Subito dopo lo scontro tra la Vespa e il suv, Maria Rosaria Santese perse una gamba e il suo corpo finì poi violentemente sull’asfalto. La ragazza non riuscì a salvarsi e morì pochi attimi dopo lo scontro per le gravi ferite riportate.

S.B.