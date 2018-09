Prete allontana disabile dalla chiesa, disturbava la funzione Insorgono i fedeli

Polemiche in Cilento, a Piaggine, dove un parroco ha allontanato una disabile che parlava ad alta voce durante la funzione religiosa in chiesa. La donna si trovava lì con la madre. Diversi fedeli, indignati da quanto successo hanno firmato una lettera indirizzata al vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania Monisgnor Ciro Miniero per chiedergli di intervenire nei confronti di don Aniello Palumbo, 85 anni, storico prete del piccolo paese.

Il sacerdote dal suo canto si è difeso: “Forse ho avuto modi bruschi – ha precisato - ma non ho cacciato via nessuno. Ho solo chiesto che si ristabilisse il silenzio”.

S.B.