Iervolino resta o va via? De Stefano (La Verità): "Fondo americano ha solidità" Il giornalista a Granatissimi: "La Salernitana interessa e Iervolino non chiude all'idea"

L’indiscrezione lanciata da “La Verità” ha fatto rumore e tracciato una strada. Due i fondi americani che seguono da vicino la Salernitana e ragionano su un’eventuale investimento. A raccontare la vicenda societaria granata sulle colonne del quotidiano nazionale è stato Tobia De Stefano, intervenuto ieri in “Granatissimi”, in onda su Ottochannel. “Sono arrivate diverse offerte sul tavolo del presidente Iervolino, alcune considerate irricevibili. Però su una si è soffermata l’attenzione del patron, soprattutto per il progetto sportivo. Iervolino ci sta ragionando, pensando non solo di cedere la Salernitana ma anche di entrare all’interno di un fondo (“Brera Holdings”) che si sta sviluppando ed è in rafforzamento, puntando ora ad un club di serie B. Si sta valutando. Il presidente sta ragionando sulla sua volontà di spendersi con passione e dedizione per questo club.

Questo interessato è un fondo che punta a diverse multiprioprietà ed è per questo che è difficile capire se sarà trattativa per acquistare la maggioranza o la minoranza. L’innovatività di questo fondo sta destando interesse in Iervolino. Non escluderei che lui possa rimanere in maggioranza, con una minoranza che andrebbe al fondo. Non c’è nessun accordo in vista ma sarebbero comunque investitori importanti.

Salerno viene considerata come una piazza calda, passionale. Questo potrebbe essere un motivo in più per accendere interesse. Al netto poi della questione strutture, con tanti che si sono tirati indietro perché consapevoli di non poter realizzare i propri obiettivi”.