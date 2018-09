Rinviate le date del Tour di Laura Pausini a Eboli Le serate si terranno sabato 3 e domenica 4 novembre

Rinviate le date dei concerti sold out di Laura Pausini per il FATTI SENTIRE WORLDWIDE TOUR 2018 previsti a Eboli questa sera martedì 25 e domani mercoledì 26 settembre. Le serate si terranno sabato 3 e domenica 4 novembre. La Pausini non potrà esibirsi come previsto al PalaSele a causa di un’otite acuta in forte stato influenzale accompagnata da febbre molto alta.

I biglietti del 25 settembre restano validi per la serata del 3 novembre, mentre i biglietti del 26 per la serata del 4 novembre, ovviamente per chi lo volesse è possibile chiedere un rimborso entro e non oltre il 30 settembre 2018.

S.B.