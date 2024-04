LIVE | Frosinone-Salernitana, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Frosinone-Salernitana

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulè, Brescianini; Cheddira. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Monterisi, Marchizza, Bonifazi, Ghedjemis, Gelli, Garritano, Reiner, Baez, Ibrahimovic, Kvernadze, Seck, Kaio Jorge, Cuni. Allenatore: Di Francesco.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric; Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi. A disposizione: Fiorillo, Salvati, Zanoli, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Martegani, Sfait, Gomis, Legowski, Simy, Weissman. Allenatore: Colantuono.

Arbitro: Fourneau di Roma - assistenti: Tolfo e Fontemurato. VI uomo: Volpi. Var: Meraviglia / Avar: Chiffi.

Squadre in campo: sta per iniziare Frosinone-Salernitana.

IL PRE-GARA. Salernitana e Frosinone aprono la 34esima giornata del campionato di serie A. I granata hanno bisogno di un successo per evitare di essere matematicamente retrocessi con largo anticipo; i ciociari devono provare a vincere per rientrare in gioco per la salvezza. I due allenatori schiereranno a specchio le due squadre: 3-4-2-1 per Colantuono che lancia dal 1' Vignato sulla trequarti con Tchaouna alle spalle di Ikwuemesi. Davanti a Costil spazio a Pierozzi, Fazio e Pirola; Basic e Coulibay formeranno la coppia di centrocampo con Sambia e Bradaric sulle corsie esterne. Stesso modulo anche per il Frosinone di Di Francesco che si affida a Soulé e Brescianini alle spalle di Cheddira.