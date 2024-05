Roccadaspide, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: arrestato L'uomo era alla guida sotto effetto di alcol e droga

I carabinieri della stazione di Roccadaspide insieme ai colleghi della stazione di Matinella hanno tratto in arresto C.L. per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, secondo la ricostruzione effettuata dai militari, avrebbe guidato sotto l'influenza di alcol e stupefacenti e dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità avrebbe aggredito i carabinieri per evitare il controllo.