Auletta, scoperti dalla Guardia Agroforestale cumuli di rifiuti abbandonati I volontari hanno rinvenuto cemento, bottiglie, buste in plastica e un'auto abbandonata

Cumuli di rifiuti abbandonati sono stati ritrovati in una zona agricola del comune di Auletta. A fare la scoperta sono stati gli operatori della Guardia Agroforestale Italiana - coordinata dalla responsabile locale Alessandra Rofrano - insieme ai colleghi del Nucleo di Polizia Zoofila Pro-Vita, diretti dal sovrindendente Carmine Gentile. In particolare in località Cerreta sono stati scoperti cumuli di rifiuti di vario genere, tra cui materiale di cemento, bottiglie e buste in plastica. In località Matina, inoltre, sempre nel comune di Auletta, è stata scoperta e segnalata un'auto che era abbandonata da tempo in un terreno, costituendo motivo di inquinamento. Le aree saranno bonificate. "Vogliamo ringraziare il sindaco di Auletta. Pietro Pessolano, da sempre attento alle tematiche ambientali", ha commentato la responsabile della Guardia Agroforestale Italiana, Alessandra Rufrano.