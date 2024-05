M5S: "Cani uccisi nel Vallo di Diano, Regione applichi legge contro randagismo" “Le autorità competenti individuino gli autori di questa barbarie”

“Esprimo la mia più profonda indignazione in merito all'orribile massacro di cani accaduto recentemente a Sala Consilina, in provincia di Salerno. La recente denuncia dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa) - sezione del Vallo di Diano racconta di un brutale atto di violenza, con tre cani avvelenati e altri due uccisi a colpi di arma da fuoco. Questi atti spregevoli non possono essere tollerati in una società civile. In Consiglio regionale come gruppo consiliare Movimento 5 Stelle abbiamo fatto approvare una legge per la tutela e il benessere degli animali di affezione e per la lotta al randagismo chiedendo, tra le altre cose, di attivare piani di sterilizzazione per i cani e i gatti vaganti sul nostro territorio regionale e percorsi di incentivazione all’adozione dei cani ospitati nei nostri canili. Ma è necessario che la legge venga applicata e aumentati i controlli. Ricordo che molti paesi hanno già provveduto a specificare all’interno dei loro codici civili la peculiare natura degli animali quali esseri senzienti, dotandoli di diritti e tutele”. Dichiara il presidente del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.

“Confido che le autorità competenti riescano ad individuare e perseguire gli autori di questa barbarie. Chi commette atti di crudeltà come questo non può restare impunito. Personalmente continuerò ad impegnarmi per la tutela e il rispetto degli animali e a promuovere politiche che garantiscano il loro benessere e la loro sicurezza”.