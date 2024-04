Frosinone-Salernitana, due tifosi granata presenti. L'ambiente ciociaro carica Atmosfera da sfida decisiva per i gialloblu

Sono regolarmente nel settore ospiti i due tifosi della Salernitana che hanno acquistato il biglietto per la trasferta di Frosinone. Lo spicchio dello Stirpe ospiterà solo loro, dopo la decisione della tifoseria di disertare la sfida allo Stirpe nel nome delle limitazioni volute dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e dal Casms.

A seguire le operazioni di riscaldamento a bordo campo c'è l'amministratore delegato granata Maurizio Milan, in rappresentanza della proprietà.

Alla depressione sportiva della Salernitana fa contraltare il grande entusiasmo che si respira in casa Frosinone. La tifoseria gialloblu ha deciso di accogliere la squadra con un corteo per caricare l’ambiente per quella che si preannuncia la partita della vita.