Ottobre Rosa: incontro per la prevenzione dei tumori al seno Il sindaco Cariello: Amministrazione sempre pronta a dare il suo contributo

Un incontro per stimolare tutti sui temi della prevenzione, che sarà anche il prologo all’illuminazione del Monumento in Piazza della Repubblica. Sono gli appuntamenti con cui Eboli accoglie Ottobre Rosa, la manifestazione nazionale per la prevenzione del tumore al seno.

Giovedì 11 ottobre, alle ore 17, presso la sala di rappresentanza del Centro Sociale Culturale “E. Massaioli”, in Via Umberto Nobile, incontro-convegno sul tema “Un’oncia di Prevenzione vale una tonnellata di cura”.

Dopo i saluti di Massimo Cariello, Sindaco di Eboli, e di Anna Senatore, assessore comunale alle Pari Opportunità, sono previsti gli interventi di Alfonso Cicalese, senologo oncologo; Salvatore Pappalardo, dietista oncologo; Alba Farina, presidente Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (A.N.D.O.S). Coordina Maria Rosaria Pagnani, presidente del Centro Sociale e Culturale Massaioli. Intervento musicale a cura di Sara Sessa. Al termine del dibattito verrà illuminato di rosa il Monumento alla Vittoria Alata, in Piazza della Repubblica, con la partecipazione straordinaria del M° Tonino Del Canto col suo mandolino a cura del Centro Culturale Studi Storici.

«L’appuntamento di Ottobre Rosa ci trova sempre pronti a dare il nostro contributo - commenta il sindaco di Eboli, Massimo Cariello -. L’intera amministrazione comunale si sente parte attiva nella campagna per la prevenzione, devo ringraziare per il loro contributo l’assessore alle pari opportunità, Anna Senatore, così come il consigliere Gianmaria Sgritta, che hanno contribuito a dare alla città ancora una volta un ruolo centrale in questa opera di sensibilizzazione».

S.B.