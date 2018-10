Derubato perde la memoria, accolto a Sarno per 2 anni Il console ungherese arriva nel salernitano per riportare Polya a casa

Una storia a lieto fine: è quella del cittadino ungherese Polya Imre, che dopo due anni può tornare a casa. Arrivato in Italia, alla stazione di Napoli venne aggredito e derubato dei documenti. A cause delle percosse ricevute, perse la memoria, salì sulla Circumvesuviana e arrivò a Sarno. Accolto dai servizi sociali, è stato ospite di un albergo per anziani a Bracigliano per tutto questo tempo.

Domani in terra salernitana arriverà il console ungherese a Roma, per riportare Polya a casa, e ringraziare ovviamente tutta la catena istituzionale che si è presa di lui.

GbL