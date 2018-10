Rischio idraulico fiume Sarno: gara per la sicurezza La Regione Campania informa della pubblicazione

La Regione Campania informa che è stata pubblicata sul Portale Gare la procedura aperta per l’Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la costruzione di opere di ingegneria ed architettura per la mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno, con unico operatore economico per ciascuno dei lotti in gara. In riferimento ai tre lotti individuati verranno, pertanto, complessivamente affidati servizi di ingegneria ed architettura per circa 7,7 milioni di euro, oltre oneri ed IVA.

Il termine di presentazione delle offerte scade il 14 dicembre 2018.

S.B.