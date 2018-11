Il presidente della Provincia visita lo stir di Battipaglia Strianese: "Dobbiamo spingere al massimo la raccolta differenziata nei nostri comuni"

Il Presidente della Provincia ha fatto visita allo stir di Battipaglia dove si conferisce il rifiuto secco indifferenziato. "La raccolta differenziata - dichiara il Presidente Strianese - ha subito un duro colpo in quasi tutti i comuni. Le produzioni di secco indifferenziato sono fortemente aumentate e dunque anche per questo motivo gli impianti sono saturi. L' emergenza rifiuti dipende anche da questo. Bisogna spingere al massimo la raccolta differenziata nei nostri Comuni per non avere aumento dei costi e malfunzionamenti del ciclo integrato dei rifiuti.

Lo STIR è gestito dalla Società Provinciale Ecoambiente Salerno che conta 85 dipendenti. Ho anche fatto una riunione con loro e parlato delle prospettive di lavoro della Società", ha concluso Strianese.

Sara Botte