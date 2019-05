Abbandonano rifiuti in strada: interviene il sindaco “Individuato il responsabile”

Una micro discarica in città ed interviene il primo cittadino di Salerno Vincenzo Napoli. Sulla scia del suo predecessore, il sindaco ribattezzato sceriffo ora governatore regionale Vincenzo De Luca, Napoli si sta battendo per mantenere il decoro nel capoluogo.

“Individuato il responsabile che ha abbandonato i rifiuti in via Antica Corte” scrive dalla sua pagina Facebook. “Si tratta di un uomo che abita in uno dei palazzi della zona. Il signore ha ammesso di essere stato lui ad avere abbandonato impropriamente il cumulo di rifiuti. È stato ovviamente multato. Poco prima avevo provveduto a far rimuovere i rifiuti lasciati lungo una strada del nostro centro storico e i nostri operai stavano, appunto, cercando di risalire al responsabile” ha precisato la fascia tricolore.