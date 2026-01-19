Patto per le Aree Interne: dal Cilento una nuova alleanza contro lo spopolamento I territori coprono il 60% del territorio nazionale ma ospitano solo il 23% della popolazione

Un Patto per le aree rurali di collina e di montagna sarà siglato venerdì 23 gennaio a San Mauro Cilento in occasione del cinquantesimo anno di attività della Cooperativa Nuovo Cilento. L’anniversario che celebra una delle cooperative più longeve, vaste e partecipate d’Italia è l’occasione per affrontare il declino delle Aree interne e costruire un’alternativa alla rassegnazione dell’irreversibile declino che traspare finanche dalle pagine del Piano strategico nazionale delle aree interne 2021-2027.

Con la Cooperativa Nuovo Cilento si riuniranno a San Mauro Cilento dal 21 al 25 gennaio 2026, diretti dal professor Alex Giordano e supportati dalla task force di Rural Hack, ricercatori, attivisti, imprenditori sociali e agricoli. Tutti insieme elaboreranno impegni concreti, verificabili e misurabili per scardinare una narrazione pessimistica che orienta scelte disfattiste, abbandonando le Aree interne al loro destino.

L’obiettivo è contrastare lo spopolamento, la musealizzazione dei territori e la trasformazione delle tradizioni alimentari popolari in pratiche elitarie.

La Cooperativa Nuovo Cilento è una storica realtà agricola nata il 21 gennaio 1976 a San Mauro Cilento. Riunisce circa 450 soci su 2500 ettari di presidio nel Parco Nazionale del Cilento. Produce prevalentemente olio extravergine di oliva biologico e DOP Cilento, una delle sei produzioni a marchio di qualità della Campania. Promuove agricoltura sostenibile, tutela della biodiversità, filiere locali e modelli cooperativi capaci di generare reddito e coesione sociale. È un’infrastruttura comunitaria che contrasta spopolamento e declino delle aree interne, valorizzando territorio, saperi e produzioni tradizionali.

Insieme al fondatore della Cooperativa, Giuseppe Cilento e al professor Alex Giordano, parteciperanno alla giornata inaugurale Antonello di Gregorio, presidente Coop. Nuovo Cilento – Nicola Caputo, Consigliere del Ministro degli Esteri per l’export e l’internazionalizzazione della filiera agroalimentare - Anna Ceprano, presidente Legacoop Campania - Jostein Hertwig, presidente GAOD (Global Alliance for Organic Districts) - Simone Gamberini, presidente Nazionale Legacoop – Rita Ghedini, presidente Legacoop Bologna - Mario Martone, regista - Carlo Pisacane, sindaco di San Mauro Cilento - Stefano Pisani, sindaco di Pollica - Giuseppe Coccurullo, presidente PNCVDA - Stefano Sansone, presidente della Comunità del Parco – Luciano Pignataro, Giornalista, scrittore ed enogastronomo. Con loro, nel corso dei giorni saranno presenti numerose personalità del mondo della ricerca, dello spettacolo e dell'associazionismo.

Sebbene la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) definisca questi territori, che coprono circa il 60% del territorio nazionale, la spina dorsale del Paese, essi ospitano solo il 23% della popolazione nazionale, dato che si contrae sempre più. Tutti gli interventi sino a ora ipotizzati o abbozzati non hanno prodotto i risultati sperati, pertanto la Cooperativa Nuovo Cilento si ripropone oggi come l’infrastruttura sociale attraverso la quale rilanciare un nuovo patto per le Aree interne.

“Se continuiamo a sbagliare, a non contrastare efficacemente l’abbandono e lo spopolamento, questi dati terribili rischiano di divenire realtà consolidate – dice Giuseppe Cilento - serve una cultura sistemica per rigenerare colline e montagne: suolo vivo, biodiversità, acqua, comunità, scuola e credito. Solo così fermiamo declino, spopolamento e abusi del territorio”.

A partire da questa riflessione gli estensori e firmatari del Patto, dopo aver condiviso una visione del ruolo che le aree interne potranno avere in futuro e individuato delle condizioni concrete per far restare o ritornare gli abitanti, sottoscriveranno personalmente un impegno concreto per dare seguito alle intenzioni. La cerimonia si concluderà con l’affidamento diretto dei semi della biodiversità locale agli agricoltori della cooperativa. Semi da coltivare, non da esibire, per frutti da mangiare, non da raccontare.