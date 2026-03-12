Stop alle truffe telefoniche, da Salerno parte la sfida dell'app Devia Realizzata da Stantup Service, consentirà di filtrare le chiamate

Da oggi sarà possibile mettere un freno alle chiamate illegali e dietro le quali, troppo spesso, si nascondono tentativi di truffe. Una soluzione ideata da Stantup Service che ha presentato a Salerno - in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei Consumatori - l’applicazione “Devia”, una soluzione pensata per restituire alle persone la tranquillità di rispondere al telefono.

«C’è bisogno di elevare il livello di tecnologia perché le truffe sono sempre più complesse e lo smartphone è diventato elemento di problemi e difficoltà», ha spiegato Giuseppe Dell'Acqua Brunone, ceo & founder Stantup Service. «C’è l’ansia di rispondere ai numeri anonimi che, nel 98% dei casi, sono vere e proprie truffe. È importante alzare il livello di tecnologia a supporto dei consumatori. Ci sono strumenti sempre più complessi e bisogna difendersi con sistemi similari».

Di qui l’idea di realizzare un’applicazione. «L’idea dell’app Devia è nata dopo che io stesso ho subito una truffa. Da lì abbiamo cercato di lavorare per fare in modo che qualcosa possa cambiare. Abbiamo cercato un per difendere i consumatori da questi continui numeri sconosciuti».

Come funziona Devia

Devia è un sistema innovativo che, con una semplice app, consentirà di filtrare le telefonate, evitando ogni tipo di problema. «Devia è un’applicazione, funzionerà come filtro. La promessa che facciamo è di non farti parlare più con un call center», ha garantito Mirko Gallo di Stantup Service. «Non riceverai chiamate di vendita, di spam o di truffa. Riceverai una telefonata solo nel momento in cui chi ti stava contattando lo stava facendo per un motivo utile. La chiamata arriva sul cellulare, viene deviata ad un centralino dove risponderà un team di specialisti che filtrerà la chiamata. Se è una chiamata di vendita la chiude e ti lascia una notifica in app; viceversa se è una chiamata utile te la trasferiscono. A quel punto tu potrai decidere se ricevere la chiamata o fornire una risposta tramite il centralino. In ogni caso riceverai sempre una notifica che t’informerò quello che sta succedendo sul tuo telefono».

Il report: dati allarmanti



Nel corso della giornata è stato presentato anche il dossier realizzato da Consumerismo. Un report che fotografa un quadro allarmante: soltanto nel triennio 2022-2024 sono stati sottratti agli italiani 559,4 milioni di euro, con un incremento del 30% nell’ultimo anno. «La truffa è una piaga sociale di una dimensione incredibile, ha raggiunto i miliardi di euro», le parole di Luigi Gabriele. «Stiamo cercando di fermarle da anni, non riusciamo con le buone, cercheremo di farlo con i servizi come quelli offerti da Stantup. Le truffe riguardano ognuno, a prescindere dall’età. Vanno assolutamente fermate perché sono un danno per la società».