Pallamano A1. Jomi Salerno, ripartenza da brividi: big match contro Brixen Scontro diretto al vertice tra le due squadre seconde in classifica

Archiviata la felice parentesi della Coppa Italia, la Jomi Salerno è tornata ad allenarsi al completo. La scorsa settimana, infatti, alcune giocatrici erano impegnate con le rispettive nazionali, ma ora il gruppo è nuovamente riunito per preparare al meglio l’importante sfida contro Brixen, in programma sabato 14 marzo alle ore 17.

Si tratta di uno scontro diretto al vertice: Brixen e Jomi Salerno occupano entrambe il secondo posto in classifica con 30 punti, rendendo la gara particolarmente significativa in ottica piazzamento playoff. Le campane saranno attese su un campo ostico contro una formazione che cercherà certamente il riscatto dopo la sconfitta subita proprio contro la Jomi nella semifinale di Coppa Italia.

Le ragazze guidate da coach Chirut stanno lavorando con grande intensità e determinazione per farsi trovare pronte all’appuntamento di sabato, con l’obiettivo di dare continuità al momento positivo e riprendere nel migliore dei modi il cammino in campionato dopo il successo conquistato in Coppa Italia. Una sfida di alto livello che metterà di fronte due delle protagoniste della stagione e che potrà fornire indicazioni importanti in vista della fase decisiva del campionato.