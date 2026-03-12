Bomba ad Eboli, vertice in Prefettura: sarà necessaria l'evacuazione Delineato il piano d'azione per la bonifica: salva la circolazione autostradale

I comuni di Battipaglia ed Eboli dovranno effettuare un censimento della popolazione da evacuare per consentire le operazioni di bonifica dell'ordigno bellico rinvenuto in un cantiere edile del comune di Eboli. Questa mattina in Prefettura a Salerno si è svolta una riunione di coordinamento, finalizzata proprio a pianificare le attività connesse alla bonifica. L'ordigno risale alla Seconda guerra mondiale ed appartiene alla tipologia bomba d’aereo di nazionalità inglese di 250 libbre.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti del comune di Eboli e di Battipaglia – comune limitrofo – dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, del 21° Reggimento Genio Guastatori, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, dell’Anas, della RFI, dell’ENEL. Nel corso della riunione il personale del 21° Reggimento Genio Guastatori ha illustrato le caratteristiche dell’ordigno bellico e le procedure delle operazioni di bonifica.

I comuni di Eboli e Battipaglia effettueranno il censimento della popolazione da evacuare, la mappatura dei sottoservizi e cureranno l’informazione alla popolazione prima, durante e dopo l’evento.

Sull’area di rinvenimento dell’ordigno - messa immediatamente in sicurezza - sarà assicurata la vigilanza dinamica a cura dell’Arma dei Carabinieri, coadiuvata da pattuglie delle Polizie Municipali di Eboli e di Battipaglia. Al momento, tenuto conto delle misure di sicurezza adottate dal personale del 21° Reggimento Genio Guastatori, non sarà interrotta la circolazione della rete autostradale limitrofa.

La Prefettura continuerà a coordinare le attività connesse alla bonifica dell’ordigno che saranno approfondite in occasione di ulteriori incontri nei prossimi giorni.