Travolto da un trattore mentre lavora in campagna, muore agricoltore Inutili i soccorsi: la vittima è spirata in ospedale, troppo gravi le ferite riportate

Un'altra tragedia si è registrata nei terreni agricoli della provincia di Salerno. In particolare nelle campagne di "Bosco", frazione del comune di San Giovanni a Piro, un 81enne ha perso la vita per un incidente.

Stando a quanto risulta da una prima ricostruzione, pare che il malcapitato sia stato travolto da un trattore, che lo ha investito non lasciandogli scampo.

I soccorsi però sono scattati solo diverso tempo l'incidente, dal momento che la vittima era da sola. L'ottantunenne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania, per poi essere accompagnato al "Ruggi" di Salerno.

Nonostante i disperati tentativi dei medici, però, per l'anziano agricoltore non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate, l'ottantunenne è deceduto nel nosocomio di Salerno. La salma sarà restituita ai familiari.