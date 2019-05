Foce fiume Irno torna balneabile: ok l'esame delle acque Il sindaco di Salerno revoca l'ordinanza dello scorso febbraio

Buone notizie per il mare di Salerno. In mattinata il sindaco Enzo Napoli ha revocato l'ordinanza - risalente allo scorso mese di febbraio - con il divieto di balneazione nel tratto di mare nei pressi della foce del fiume Irno. I valori, hanno fatto sapere da palazzo di città, sono rientrati nella norma dopo un intervento effettuato proprio sul corso d'acqua.

L'ordinanza è stata trasmessa al ministero della Salute, all'Arpac, all'Asl e al ministero dell'Ambiente. Il provvedimento arriva in piena stagione primaverile in un'area molto spesso finita al centro delle polemiche per il degrado e la presenza di ratti. Il provvedimento del sindaco di Salerno restituisce un po' di tranquillità, visto e considerato che il divieto di balneazione era arrivato per via della presenza di agenti inquinanti pericolosi per la salute.