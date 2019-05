Messa in sicurezza delle strade:proseguono lavori in provincia Interventi a Battipaglia, Controne e Tramonti

La Provincia di Salerno prosegue l’attività di messa in sicurezza in tutto il territorio provinciale. Nei prossimi giorni saranno conclusi altri tre interventi. Sono infatti in corso, come da programmazione del Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, i lavori iniziati sulla SP 29 nel Comune di Battipaglia, sulla SP 12 nel Comune di Controne e sulla SP 2 nel Comune di Tramonti.

“Stiamo proseguendo - dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – nell’attività programmata dall’Ente sulla messa in sicurezza della nostra rete viaria. Per la S.P. n. 29 (Battipaglia - Innesto S.P. n.428) sono regolarmente in corso i lavori di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale e rifacimento di parte della segnaletica orizzontale. Per la SP 12 invece proseguono i lavori di miglioramento del piano viabile e deflusso delle acque superficiali, ricadenti nel Comune di Controne, Km. 0+600 (abitato di Controne). Infine per la SP 2 ex S.P. 2 b sono in corso, e termineranno nei prossimi giorni, i lavori urgenti di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale, nonché rifacimento della segnaletica orizzontale, ricadenti nel territorio del Comune di Tramonti.”