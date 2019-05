Coppia di cavalli in tangenziale a Salerno Paura tra gli automobilisti che si sono trovati davanti i due animali

Momenti di paura in tangenziale a Salerno nei pressi dello svincolo di Pastena - Giovi, da dove si sono immessi contromano due cavalli al trotto fino all'uscita di Sala Abbagnano. Tutto è successo dopo le 13 di oggi tra lo stupore dei presenti.

I due animali, percorsa poi la rampa di uscita dello svincolo di Sala Abbagnano sono entrati in viale delle Rose. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia e personale dell’Asl. Foto e curiosità da parte di automobilisti e residenti per una scena davvero inusuale.

Fortunatamente nessuna conseguenza per le vetture in transito. Intanto si indaga per risalire ai proprietari dei due cavalli che dovrebbero avere un chip di riconoscimento.