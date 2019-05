Una vita tra i fiori: l'addio a Ugo Pellecchia Salerno piange lo storico fioraio

Una vita passata tra i suoi fiori, Salerno piange lo storico fioraio di via De Felice, oggi i funerali di Ugo Pellecchia. Un signore che aveva fatto del suo mestiere una vocazione. Un amore nato da giovanissimo.

“Non ho un fiore preferito, per me sarebbe come scegliere tra i propri bambini, non si può scegliere qual è il più bello”, questo diceva Pellecchia della sua grande passione. Fioraio da tre generazioni, aveva girato il mondo per lavoro. A chi voleva intraprendere il suo mestiere consigliava di studiare molto, di istruirsi e di avere un proprio stile. Elegante e gentile è entrato nella vita di tanti salernitani e le città tutta lo ricorda con affetto.