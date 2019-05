Blitz del sindaco contro i ladri di rifiuti Il primo cittadino in azione tra le strade di Salerno

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore all’Ambiente Angelo Caramanno hanno preso parte la scorsa notte ad una operazione svolta dalla Polizia Municipale in diverse zone della città, così come preannunciato nelle scorse settimane, mirata a stanare chi, nel giorno dedicato alla raccolta dell’indifferenziato, si dedica ad aprire e squarciare i sacchetti conferiti dai cittadini. Nel corso dell’attività sono state 23 le persone sorprese nell’aprire le buste di rifiuti. Ai responsabili è stato sottratto un ingente quantitativo di rifiuti, poi conferiti in un autocarro della società Salerno Pulita, il cui personale ha collaborato per lo svolgimento del servizio.

Nell’ambito della stessa attività sono stati elevati 5 verbali per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, con denuncia per deturpamento e imbrattamento di suolo pubblico.

Le operazioni di controllo – fanno sapere dall'amministrazione - proseguiranno senza sosta nelle prossime settimane.