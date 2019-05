FOTO | Ecco come sarà il sottopasso tra stazione e cittadella Annunciato oggi l'avvio dei lavori. De Luca e Ferrovie: "Due anni per portarlo a termine"

Un tunnel lungo circa 245 metri, costituito da due corpi scatolari in cemento armato uniti da un manufatto intermedio (atrio ipogeo) che separerà i flussi pedonali dei viaggiatori in arrivo e partenza da quello dei cittadini diretti o provenienti da palazzo di giustizia. E' il progetto presentato da Regione Campania, Comune di Salerno e Rete ferroviaria italiana. Obiettivo: rendere la cittadella progettata da Chipperfield facilmente e pienamente raggiungibile via treno da tutta Italia. Sia per chi arriva con l'alta velocità, sia per chi si sposta dal resto della provincia o della regione.

I dettagli consegnano un sottopasso all'avanguardia in termini di sicurezza ma anche di estetica: per l’atrio ipogeo e l’accesso al nuovo sottopasso lato cittadella giudiziaria saranno utilizzate strutture esterne in acciaio e chiusure verticali in vetro trasparente. Le coperture saranno composte da pannelli decorati con installazioni artistiche. Un sistema di illuminazione e videosorveglianza garantiranno la fruibilità del sottopassaggio in condizioni di sicurezza.

Due anni: questo il termine per l'ultimazione dei lavori sottolineato da Vincenzo De Luca, che ha ricordato nel suo intervento il grande sforzo di trasformazione urbanistica per questa parte della città di Salerno che solo qualche anno fa era abbandonata nel totale degrado e che oggi è diventata la "capitale" della giustizia in città. "Una scelta - ha ricordato l'inquilino di Palazzo Santa Lucia - dettata anche dalla volontà di non svuotare o far deprezzare il valore del centro città", le parole di De Luca a proposito della vecchia proposta di realizzare la cittadella nella zona industriale di Salerno.

La cerimonia di questa mattina, con il Direttore territoriale produzione Napoli di RFI (Gruppo FS Italiane), Giulio Del Vasto, il sindaco Enzo Napoli, il consigliere regionale Luca Cascone, il presidente dell'ordine degli avvocati Americo Montera e della Corte d'Appello Iside Russo, segna un ulteriore step verso la definizione di quello che sarà lo spazio dedicato a magistrati, cancellieri, legali e tutti coloro che orbitano e lavorano nel campo della giustizia a Salerno.