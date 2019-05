VIDEO | Tante bici a Salerno: i bambini "invadono" la città L'iniziativa promossa nelle strade del centro, per una domenica senza smog e automobili

Centinaia di ciclisti questa mattina a Salerno in occasione della manifestazione “Pedalando per la città”. Famiglie, anziani e giovani hanno invaso pacificamente il cuore del capoluogo. A partire dalle 9 infatti tutta la zona centrale di Salerno – da Via Posidionia alla stazione e sul Lungomare – è stato chiuso al traffico. Risultato: qualche disagio per chi doveva raggiungere il centro, ma in compenso lo spettacolo offerto dalle centinaia di biciclette in giro per Salerno è stato davvero simpatico.

Protagonisti della manifestazione, infatti, soprattutto i bambini che – almeno in questa domenica mattina senza auto, smog e traffico – sono stati i padroni indiscussi delle strade di Salerno.