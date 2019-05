Interventi di manutenzione straordinaria: rubinetti a secco Salerno senza acqua: ecco dove e quando

Interventi di manutenzione straordinaria, Salerno Sistemi Spa comunica che per questo motivo sarà sospesa l’erogazione idrica: mercoledì 22 maggio dalle ore 13.30 alle ore 20.30, per eseguire lavori in Via Ennio D’ Aniello, in Viale dei Pioppi ed in Viale degli Eucalipti, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via E. D’Aniello, Viale degli Eucalipto, Viale dei Pioppi, Viale Parco Sereno, Viale degli Olmi, Viale delle Querce, Viale del Bosco, Viale delle Acacie, Viale dei Tigli, Viale delle Tamerici.

Giovedì 23 maggio dalle ore 09.00 alle ore 16.00, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Gradinata Alberto De Santis, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Gradinata A. De Santis, Via Madonna del Monte, Via Spinosa, Via Indipendenza (dal civico n° 46 al civico n° 50), Via Benedetto Croce (dal civico n° 40 al civico n° 90), Area Portuale – Molo trapezio – Molo 3 Gennaio – Molo R. il Guiscardo.